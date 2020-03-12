СМИ узнали об общении Трампа с российскими чиновниками из-за нефти

До этого американский президент общался с представителями Саудовской Аравии.

СМИ узнали об общении Дональда Трампа с российскими чиновниками из-за нефти. Об этом заявили журналисты газеты Politico со ссылкой на собственные источники. Имена российских переговорщиков не раскрываются, как и дата общения. Известно, что речь идет о людях, "близких к президенту Владимиру Путину". На данный момент Белый дом не подтвердил информацию.

На прошлой неделе Трамп также общался с наследным принцем Саудовской Аравии. Они говорили о волатильности энергетического рынка. Подробности Вашингтон также не решился сообщить.

Сейчас в мире наблюдается падение цен на нефть в пределах 30%. Это связано с тем, что участники соглашения ОПЕК+ не смогли договориться. Россия вышла из договора 6 марта.

Ранее Саудовская Аравия еще больше увеличит объем добываемой нефти.

Видео: YouTube/CareerOneStop