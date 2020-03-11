  1. Главная
  2. Новости
  3. Тема дня
Сегодня, 22:02
74
Rybka123
Код вставки плеера

Саудовская Аравия еще больше увеличит объем добываемой нефти

0 0

Ранее Эр-Рияд заявлял об увеличении добычи до 12 млн баррелей в сутки.

После новостей о том, что Саудовская Аравия увеличит добычу нефти с 12 до 13 млн баррелей в сутки цены на энергоресурс опустились на 3%. Об этом свидетельствовали данные торгов. 

Так фьючерсы на нефть Brent опустились до $36,08 за баррель, а марки WTI - до $33,24 за баррель.

Напомним, что что сделка ОПЕК+ сорвалась и ограничения на добычу нефти будут сняты в апреле 2020 года. В результате этого цены на топливо стали падать и курс рубля резко обрушился. 

Видео: YouTube / CareerOneStop

Теги:
Категории: Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии