Еще три страны объявили нефтяную войну России.

Ирак, Кувейт и ОАЭ снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией. Об этом сообщили журналисты Bloomberg. Ирак и Кувейт, входящие в состав ОПЕК, объявили о скидках своим покупателям.

Ирак может снизить стоимость на сырье в апреле на 5 долларов за каждый баррель. При поставках в Азию. Кувейт объявил о скидке в 6 долларов за баррель топлива. Багдад планирует увеличить объемы экспорта нефти в следующем месяце.

Национальная нефтяная компания Абу-Даби также намерена нарастить добычу нефти. Это решение скажется на стоимости предоставляемых ресурсов.

Напомним, что с 6 марта Россия вышла из сделки ОПЕК+. Москва отказалась еще больше сокращать добычу ресурса. Представители страны выступали за продление действующих соглашений. Стороны не смогли прийти к единому решению.

Ранее в Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране.

