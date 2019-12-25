Власти Таллина заявили, что повторяется ситуация 2008 года.

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране. Об этом заявил министр финансов Мартин Хельме журналистам "Интерфакса". Подобного падения цена страна не видела с 2008 года. Проблема приведет к динамичному сокращению балансов предприятий. По мнению Хельме, Европа находится в более сложном положении, чем в 2008 году. Это связано с тем, что долговая нагрузка на страны возросла. Вместе с этим увеличился показатель безработицы, ухудшилась ситуация с конкурентоспособностью.

Если мы начнем урезать государственные расходы, то мы усилим спад. Этого нам точно делать нельзя заметил специалист

Банки при этом начнут отзывать выданные кредиты или просить дополнительное обеспечение. Сейчас важной задачей властей является свести потери к минимальным значениям. Также чиновники попытаются вынести пользу для государства.

Ранее Хазин считает падение цен на нефть экономической победой России.

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