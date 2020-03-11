РФ отстаивала в ОПЕК+ собственные национальные интересы.

Михаил Хазин считает падение цен на нефть экономической победой России. Эксперт заметил, что мировой кризис сокращает возможность бюджетов многих государств. В связи с этим падает поддержка сферы нетрадиционной энергетики. Благодаря этому возрастет доля нефти в энергетике. Об этом специалист сообщил журналистам ИА DEITA.RU.

Не было бы проблемы с рублем, если бы денежные власти озаботились этой проблемой. Они просто проспали этот момент добавил спикер

Хазин заметил, что сланцевая индустрия - тактика, а Россия занимается стратегией. При всем этом, позиция РФ является выигрышной. Для РФ решение выйти из ОПЕК+ стало своего рода экономическим Крымом. Страна заявила иностранным коллегам о собственном экономическом суверенитете и имеющейся позиции.

Ранее президент РФ в послании Федеральному Собранию напомнил об отказе логики либеральной политике. По его словам, Россия переходит е ориентированию на национальную политику.

Новак рассказал о сроках восстановления цен на нефть.

