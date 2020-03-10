Россия заранее прорабатывала сценарии выхода из соглашения.

В России объяснили развал сделки с ОПЕК. Об этом рассказали Ведомости со ссылкой на чиновника, близкого к Кремлю. Источник заявил, что Москва выступала за продолжение договора, а не настаивала на выходе из сделки. Однако решение о выходе из договора приняла Саудовская Аравия.

Иностранцы попытались использовать коронавирус для того, чтобы переложить больше издержек от добычи. Они бы легли на страны, которые не входят в состав ОПЕК. Чиновник отметил, что изначально Россия понимала, что сделка с ОПЕК не будет вечной. Специалисты прорабатывали способы выхода. Соглашение ОПЕК+ наносит вред страны, так как сокращаемые объемы замещаются мировыми игроками вн соглашений. В связи с этим участники сделки теряют возможности для развития отрасли.

Ранее в Правительстве провели совещание по экономическим вопросам.

