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В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам

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На нем обсудили вопросы с нефтяным рынком.

РФ готова к последствиям срыва сделки ОПЕК+. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак заверил.

Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен. По его словам, РФ имеет хороший запас прочности и сохранит свою долю на рынке. Новак добавил, что ситуация "находится в пределах прогноза".

В Минфине пообещали стабильное исполнение бюджета, даже если цены на нефть будут оставаться низкими в течение длительного времени.

Накануне в Вене состоялись переговоры министров стран-членов ОПЕК+. В организации обсуждали возможное сокращение добычи нефти из-за эпидемии коронавируса. Однако переговоры не увенчались успехом, Россия не смогла договориться с другими странами. В результате этого курс рубля резко упал

Видео: Youtube/Valdai Club

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