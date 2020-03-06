Россия и ОПЕК не договорились по вопросу сокращения добычи нефти

Итоги заседания организации подвел глава Минэнерго РФ Александр Новак.

В Вене состоялись переговоры министров стран-членов ОПЕК+. В организации обсуждали возможное сокращение добычи нефти из-за эпидемии коронавируса. Однако переговоры не увенчались успехом, Россия не смогла договориться с другими странами.

Министр энергетики РФ Александр Новак объявил, что с 1 апреля 2020 года у стран-участниц союза не будет обязательств по сокращению нефтедобычи. При этом отмечается, что работу над соглашением будут продолжать.

На такие новости отреагировали на биржах, где упали цены: фьючерсы на баррель нефти марки Brent на лондонской бирже ICE упали на 6,5% — до 46,26 долларов.

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