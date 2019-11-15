Курс доллара превысил 75 рублей

Это связано с недавними переговорами РФ и ОПЕК.

Рубль ослаб по отношению к доллару на 9,5%. На международном рынке Forex курс американской валютный превысил 75 рублей. Евро подорожал до отметки выше 85 рублей (+10%). Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Ранее стоимость нефти марки Brent упала на 30% — до 31,3 доллара за баррель. Это связано с тем, что члены организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) не смогли договориться с Россией и другими странами о сокращении добычи нефти.

Ранее мы писали о том, что немецкие защитники природы призывают отменить строительство газопровода "Северный поток – 2".