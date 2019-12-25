Немецкие защитники природы призывают отменить строительство газопровода "Северный поток – 2"

Защитники ссылаются на исследование, которое показывает, что добыча природного газа опаснее, чем казалось.

Немецкое общество защиты природы призывает отменить строительство газопровода "Северный поток – 2", сообщает издание WirtschaftsWoche.

Они сослались на новое исследование, показывающее, что добыча газа опаснее для окружающей среды, чем казалось ранее. Это происходит из-за выброса метана при добыче и дальнейшей переработки природного топлива.

Общество собирается подать в суд на оператора проекта Nord Stream 2 AG. Защитники хотят знать, как добывается и перерабатывается топливо в России.

"Строительство велось и ведется в строгом соответствии с действующими национальными, международными и европейскими правовыми нормами", – отметили представители компании.

Исходя из логики немецких защитников природы, им нужно бороться со всеми газопроводами, которые идут из России.

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