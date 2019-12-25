Рыба остановила строительство "Северного потока – 2"

Нерест рыбы совпал с визитом Помпео.

Строительство газопровода "Северный поток-2" остановил нерест трески. Немецкая радиостанция NDR Info сообщила, что трубоукладчик не могут работать уже две недели.

Власти Дании запретили любые строительные работы почти до конца сентября. В этот же период в страну с рабочим визитом прибыл госсекретарь США Майк Помпео. В ходе встречи с главой Министерства иностранных дел он заявил, что США намерены защищать свои геополитические интересы в Европе.

Напомним, датские власти последние одобрили строительство российского газопровода через свою территорию. Ранее также стало известно, что палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год, в котором предусмотрены новые санкции против проекта.