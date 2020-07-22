“За” документ проголосовали 295 конгрессменов, против - 125 человек.

Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 год. Об этом сообщили журналисты телеканала C-Span, которые вели прямую трансляцию заседания. "За" документ проголосовали 295 конгрессменов, против - 125 человек.

Напомним, что в оборонном бюджете США на 2021 год содержатся расширенные санкции против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2". Действующие ограничения направлены на компании, которые отвечают за прокладку труб, а также на страховые предприятия. Новые рестрикции предусматривают на фирмы, способствующие продаже, аренде или предоставлению судов для достройки трубопровода.

Напомним, что принятый документ является одним из проектов бюджета. Второй проект предложен в американском сенате. Сначала оба документа должны пройти обсуждения в палатах. Затем их сведет вместе согласительная комиссия из республиканцев и демократов. После этого итоговый проект передается на подпись президенту США.

Bild: Берлин оказался не готов к санкциям против "Северного потока -2".