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Посол России заявил о неспособности США остановить "Северный поток – 2"

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В начале 2020 года США ввели санкции в отношении компаний, которые занимались строительством газопровода.

США не смогут остановить строительство газопровода "Северный поток-2", заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Отвечая на вопрос чиновник заявил, что, несмотря на санкции, проект будет достроен и запущен. Отвечая на вопрос, помешают ли ограничения завершению "Северного потока-2" Антонов ответил – "Если жестко, кратко – нет"

Напомним, в начале 2020 года США ввели санкции в отношении компаний, которые занимались строительством газопровода. В результате работы были приостановлены. России необходимо достроить участок своими силами.

Видео: Youtube/ Форум свободной России

Теги: газопровод северный поток-2
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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