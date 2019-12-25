Из-за укладки газопровода "Северный поток" в Ленобласти машины слетают в кювет

Из-за строительства газопровода в Европу региональная дорога "Толмачёво - Нарва" в Волосовском районе разбита. Об этом сообщил портал 47news.
На участке у деревни Курск видно, как сильно пострадала дорога из-за большегрузов, лесовоза, бульдозеров, кранов и заправщиков. Машины пытаются проезжать аварийную дорогу аккуратно. Однако ночью с 22 на 23 в кювет улетел автомобиль.
Все дело в том, что строительная бригада не поставила защитные и сигнальные ограждения. Разбитую дорогу отметили разбросанными покрышками.
На место проведения работ уже выехала бригада Волосовского ДРСУ и сотрудники районного отдела ГИБДД.
"Работы надо останавливать", — сообщили в "Ленавтодоре".
Ранее мы сообщали, что водитель такси врезался в "Kia Rio" на перекрестке Сизова и Парашютной.
Фото: pixabay.com
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