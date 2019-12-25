Водитель такси врезался в "Kia Rio" на перекрестке Сизова и Парашютной

Информации о пострадавших нет.

В воскресенье, 23 февраля, стало известно о ДТП, произошедшем на перекрестке проспекта Сизова и Парашютной улицы. Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Таксист, водитель автомобиля марки "Hyundai Solaris", пытался проскочить на красный сигнал светофора, но не рассчитал и врезался в проезжавшую мимо машину "Kia Rio".

Судя по фотографиям, никто из водителей серьезно не пострадал.

Ранее мы писали, что водитель такси "Ситимобил" выбрал странное место для парковки.

Фото: vk.com/spb_today