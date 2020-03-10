Министр энергетики России Александр Новак рассказал о сроках восстановления цен на нефть.
- Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев, - заявил он в интервью каналу "Россия 24".
Новак добавил, что при более низких ценах на нефть всегда наблюдается заметное повышение спроса. По мнению министра, рынок сегодня достаточно волатилен на "той информации и настроениях, которые есть".
Из-за разрыва сделки ОПЕК+ сняты ограничения по добыче нефти. Это снизило цену барреля.
Ранее ЦБ решил начать упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке.
Видео: YouTube / Valdai Club
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