По его мнению, это произойдёт через несколько месяцев.

Министр энергетики России Александр Новак рассказал о сроках восстановления цен на нефть.

- Что касается восстановления котировок, я думаю, что это займет несколько месяцев, - заявил он в интервью каналу "Россия 24".

Новак добавил, что при более низких ценах на нефть всегда наблюдается заметное повышение спроса. По мнению министра, рынок сегодня достаточно волатилен на "той информации и настроениях, которые есть".

Из-за разрыва сделки ОПЕК+ сняты ограничения по добыче нефти. Это снизило цену барреля.

Ранее ЦБ решил начать упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке.

Видео: YouTube / Valdai Club