ЦБ решил начать упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке

Регулятор пытается позитивно повлиять на ситуацию, возникшую из-за падения стоимости нефти на мировых рынках.

Центробанк решил начать упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке. Речь идет о реализации механизма бюджетного правила от 10 марта. Об этом сообщили "РИА Новости".

Операции будут проводиться до начала регулярный продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния. Накануне ЦБ также решил не покупать зарубежные валюты в течение месяца. Это сделано ради снижения волатильности финансовых рынков. Данная мера необходима из-за значительных изменений на мировом рынке нефти.

К 6 утра 10 марта доллар стоил 74 рубля, а евро - 84 рубля.

Ранее названы самые экономически здоровые регионы России.

