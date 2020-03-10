Лидирует Москва, а худшим регионом по экономическому здоровью считается Тыва.

Названы самые экономически здоровые регионы России. В топ самых быстроразвивающихся субъектов попали Москва, Тюмень, ЯНАО, ХМАО и Петербург. Столица опережает конкурентов с показателями в 98% в индексе динамики. Об этом заявили специалисты из рейтингового агентства "Эксперт РА" и "Росконгресса" РИА Новостям".

Эксперты также отмечают успехи в экономическом развитии Татарстана, Московской области, Магадана и Ленобласти. Здоровыми экономиками отличаются регионы с высокой долей добывающих отраслей. Для них характерно высокое соотношение долей добывающих и обрабатывающих отраслей в ВРП.

Худшими регионами по экономическому здоровью считаются Чечня, Алтай, Бурятия, Кабардино-Балкария, Курган. В антирейтинге находятся Карачаево-Черкессия, Калмыкия, Ингушетия, Забайкалье, Тыва.

Ранее Центробанк оценил влияние коронавируса на экономику России как минимальное.

Видео: YouTube/CareerOneStop