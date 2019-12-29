Центробанк оценил влияние коронавируса на экономику России как минимальное

Регулятор считает риски незначительными.

В Центробанке заявили, что российская экономика минимально подвержена рискам от распространения коронавируса. Об этом журналистам рассказала первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева.

Ситуация на финансовых рынках остается стабильной, косвенные влияния наблюдаются через изменение ситуации в ряде других стран. В Банке России есть все инструменты для минимизации негативного влияния разбушевавшегося вируса на экономику, добавила Юдаева.

Кроме того, распространению упомянутых рисков удачно мешает бюджетное правило и доверие рынка к политике Центробанка. Глава регулятора, Эльвира Набиуллина, ранее отмечала, что эпидемия может повлечь за собой определенные экономические риски, но пока эти последствия рано оценивать.

Ранее мы рассказывали, что налоговая США выдвинула претензии к Олегу Тинькову.