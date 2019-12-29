Налоговая США выдвинула претензии к Олегу Тинькову

Налоговая служба Соединённых Штатов Америки выдвинула претензии к российскому бизнесмену и банкиру Олегу Тинькову.
На данный момент инициированы судебные слушания. Известно, что дело касается налоговых претензий к россиянину.
Об этом сообщили в TCS Group Holding Plc — головной компании "Тинькофф банка".
Слушания проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 года. Сам Олег Тиньков уверен, что вопрос удастся уладить уже в скором времени.
Ранее "Тинькофф Банк" стал титульным спонсором РПЛ.
Видео: YouTube / вДудь
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