Налоговая США выдвинула претензии к Олегу Тинькову

Будут слушания

Налоговая служба Соединённых Штатов Америки выдвинула претензии к российскому бизнесмену и банкиру Олегу Тинькову.

На данный момент инициированы судебные слушания. Известно, что дело касается налоговых претензий к россиянину.

Об этом сообщили в TCS Group Holding Plc — головной компании "Тинькофф банка".

Слушания проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 года. Сам Олег Тиньков уверен, что вопрос удастся уладить уже в скором времени.

Ранее "Тинькофф Банк" стал титульным спонсором РПЛ.

Видео: YouTube / вДудь