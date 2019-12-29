  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:09
63
matveyvn
Код вставки плеера

Налоговая США выдвинула претензии к Олегу Тинькову

0 0

Будут слушания

Налоговая служба Соединённых Штатов Америки выдвинула претензии к российскому бизнесмену и банкиру Олегу Тинькову.

На данный момент инициированы судебные слушания. Известно, что дело касается налоговых претензий к россиянину.
Об этом сообщили в TCS Group Holding Plc — головной компании "Тинькофф банка".

Слушания проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 года. Сам Олег Тиньков уверен, что вопрос удастся уладить уже в скором времени.

Ранее "Тинькофф Банк" стал титульным спонсором РПЛ. 

Видео: YouTube / вДудь

Теги: деньги, налоги, сша, тиньков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии