Однако один из владельцев сомневается в реальности распространяемой информации.

Стал известен новый титульный спонсор РПЛ. По данным журналистов из Betting Insider им стал "Тинькофф Банк". Контракт подразумевает смену названия турнира на "Тинькофф Российская Премьер-Лига".

За это инвестор готов вложить в спортивное мероприятие почти 300 млн рублей. Олег Тиньков прокомментировал информацию о соглашении. Он призвал не ассоциировать свое имя с кредитной организацией. Бизнесмен заявил "РБК", что сам лично никогда не стал бы спонсором РПЛ. Однако не он принимает операционные решения.

Напомним, что сейчас Тиньков является владельцем 40% акций компании TCS Group. В нее входит банковая организация. Сейчас бизнесмен не уверен, что информация СМИ о подписанном контракте является правдой.

Ранее Piter.tv писал о том, что Василий Уткин назвал зарплату Кокорина в "Зените".

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

