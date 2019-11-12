Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире

Низкой себестоимостью могут похвастаться два государства.

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco оценила себестоимость нефти в России. В SA считают, что добыча нефти в России - одна из самых дорогих в мире. результаты исследования опубликованы на официальном сайте предприятия. Специалисты объяснили, что рассчитывали только безубыточную цену ресурса, при которой проекты являются допустимо рентабельными.

В России показатель достигает 42 доллара за баррель на суше и 44 долларов за баррель на море. В этот параметр входят налоги. Они составляют основную часть стоимости. Выше стоимость только у Казахстана, а также на сухопутных объектах в США и Анголе. Также цена увеличена на офшорных проектах в Таиланде, в Азербайджане, Индии и Китае.

Самой низкой себестоимостью могут похвастаться Саудовская Аравия и Кувейт. Там цена за один баррель достигает 17 долларов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Турция раскритиковала Трампа за слова о сирийской нефти.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/CareerOneStop