В МИД РФ уверены, что только сирийский народ должен распоряжаться своими природными богатствами.

Россия отказалась взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова заместителя главы МИД РФ Сергея Вершинина.

Дипломат заявил, что речь идет о национальном достоянии всего сирийского народа. Россия убеждена, что только граждане Сирии могут распоряжаться своими природными богатствами, включая нефть.

Между тем стало известно, что США планирует провести расширенную военную миссию по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии. По некоторым данным, американцы наладили контрабанду сирийской нефти на 30 млн долларов в месяц.

Ранее мы писали, что Трамп хочет подписать сделку с Китаем в США.

Видео: YouTube / CareerOneStop