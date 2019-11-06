Американские военные в большей массе не вернутся в США, а останутся охранять объекты в Сирии.

Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии. По мнению иностранных политиков, это решение создаст ряд "сложных юридических вопросов". В частности, эксперты не могут знать ответ на вопрос о том, будут ли американцы ударять по силам России, Турции или других стран в случае опасности для нефтяных объектов. О постановлении президента США рассказали в агентстве "Ассошиэйтед Пресс".

Распоряжение Трампа перечеркивает его предыдущее обещание о том, что 1,2 тысячи военных из Сирии вернутся домой. ранее политик неоднократно на этом настаивал. По обновленным сведениям, в африканском государстве продолжат нести службу около 800 человек. Из них почти 200 бойцов расположатся на базе Эт-Танф в южной части страны. накануне в МИД России отреагировали на создание новых баз США в Сирии.

Напомним, что большая часть американцев будет защищать район от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки. Сейчас территорию контролируют курдские подразделения.

Ранее Piter.tv писал о том, что американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/VOA News