Anadolu: США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии

Американцы хотят сохранить "безопасность" местоположения от нападок террористов.

Американские военные сооружают две новые базы в районе Дейр-эз-Зор в Сирии. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на агентство Anadolu. Регион на востоке страны богат нефтяными месторождениями. Ранее Дональд Трамп заявил, что Америка будет обеспечивать безопасность нефтяных месторождений в Сирии. По мнению российских дипломатов, контроль за этими объектами следует возложить на сирийское правительство.

Военные оберегают эти локации от возможных посягательств террористов. Известно, что сейчас спецотряды готовятся к созданию базы около населенного пункта Сур. В район дополнительно стягиваются силы 300 военнослужащих, бронетранспортеры, боеприпасы и техника.

США имеют еще три собственных центра на востоке Сирии в районе Дейр-эз-Зора.

Ранее Piter.tv писал о том, что в конгрессе США обвинили Трампа в захвате нефти сирийского народа.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/AFP news agency, VOA News_1