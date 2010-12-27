МИД РФ обвинил США в контрабанде сирийской нефти

По словам России, американцы прикрывают незаконную деятельность несуществующими поводами.

США незаконно вывозят нефть с северо-восточных месторождений в Сирии, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС. Сумма вывезенной нефти составила более 30 млн долларов в месяц.

Захарова подчеркнула, что американцы делают это в обход собственных санкций и не собираются останавливать занятие в обозримом будущем. По ее словам, преступное выкачивание нефти американцы прикрывают борьбу с "Исламским государством" (организация запрещена в РФ).

"Напомню, что ИГ, по утверждению союзников, был окончательно уничтожен в марте текущего года. Не очень все срастается в американской позиции" – отметила дипломат.

В Минобороны РФ еще в понедельник заявляли, что американцы добывают нефть и контрабандируют ее в другие страны, а караваны охраняются спецназом и частными военными организациями. Это было репликой в ответ на слова Марка Милли, главы комитета начальников штабов американских военных сил о том, что США будет контролировать нефтяные сирийские поля в провинции Дейр-эз-Зор и базу Эт-Танф.

Ранее в Сирии успешно испытали российскую С-500.

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