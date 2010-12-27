В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии

В Москве прокомментировали сведения о создании баз американцев в Сирии.

В Кремле считают, что США незаконно пытается сохранить влияние в регионе Дейр эз-Зор в Сирии. Такое поведение военных в МИДе России назвали неприемлемым. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на заместителя главы ведомства Сергея Вершинина.

Любые действия, которыми пытаются закрепить незаконное военное присутствие США, являются, с нашей точки зрения противоречащими международному праву объяснил спикер

Какими именно действиями американцы пытаются закрепить военное присутствие политик не назвал.

Напомним, что 5 ноября стало известно о том что ВВС США создают в Сирии две новые базы. Это сделано ради защиты нефтяных месторождений, чтобы они не достались местным террористам. На место дислокации уже перекинуты бойцы и военная техника.

Ранее Piter.tv писал о том, что МИД РФ обвинил США в контрабанде сирийской нефти.

Фото: Pixabay.com

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