В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии

В Кремле считают, что США незаконно пытается сохранить влияние в регионе Дейр эз-Зор в Сирии. Такое поведение военных в МИДе России назвали неприемлемым. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на заместителя главы ведомства Сергея Вершинина.
Любые действия, которыми пытаются закрепить незаконное военное присутствие США, являются, с нашей точки зрения противоречащими международному праву
объяснил спикер
Какими именно действиями американцы пытаются закрепить военное присутствие политик не назвал.
Напомним, что 5 ноября стало известно о том что ВВС США создают в Сирии две новые базы. Это сделано ради защиты нефтяных месторождений, чтобы они не достались местным террористам. На место дислокации уже перекинуты бойцы и военная техника.
Ранее Piter.tv писал о том, что МИД РФ обвинил США в контрабанде сирийской нефти.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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