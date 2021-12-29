Погибли не менее восьми верующих.

СМИ: у мечети в Афганистане произошел взрыв. Информацией о трагедии поделились местный арабский телеканал TOLOnews и информационное агентство Aamaj News. В СМИ сослались на заявление официальных источников. Известно, что трагедия зафиксирована вечером 10 февраля на территории провинции Бадигс, находящейся на северо-западе страны. Взрыв произошел в городе Калайи-Нау (административном центре провинции), когда верующие покидали мечеть после молитвы. Жертвами теракта стали по меньшей мере восемь человек. Еще около 20 местных жителей пострадали.

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Фото и видео: Twitter/soraia_afghan