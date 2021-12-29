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СМИ: у мечети в Афганистане произошел взрыв

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Погибли не менее восьми верующих.

СМИ: у мечети в Афганистане произошел взрыв. Информацией о трагедии поделились местный арабский телеканал TOLOnews и информационное агентство Aamaj News. В СМИ сослались на заявление официальных источников. Известно, что трагедия зафиксирована вечером 10 февраля на территории провинции Бадигс, находящейся на северо-западе страны. Взрыв произошел в городе Калайи-Нау (административном центре провинции), когда верующие покидали мечеть после молитвы.  Жертвами теракта стали по меньшей мере восемь человек. Еще около 20 местных жителей пострадали.

Планировавшего теракт в Minecraft школьника из Канска приговорили к пяти годам колонии.

Фото и видео: Twitter/soraia_afghan

Теги: афганистан, взрыв, мечеть
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм, Пожар, Мировые новости,

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