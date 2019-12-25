Несколько заключенных саратовских колоний отказались писать заявления о пытках

Они утверждают, что администрации учреждений оказывает давление на них.

Восемь из четырнадцати заключенных саратовских колоний отказались писать заявление о применении к ним насилия в тюремной больнице ОТБ-1. Об этом в беседе с изданием "Известия" сообщила адвокат Снежана Мунтян.

Речь идет о людях, которые в настоящее время находятся в колониях. По их словам, администрация учреждений давит на них, поэтому заключенные решили отказаться от своих планов дать показания. Другие шестеро сейчас на свободе.

Этим людям уже нечего бояться, они не опасаются за свою жизнь и здоровье. Все рабочие моменты мы обсудили, заявления составили, и в ближайшие дни они их подадут. Снежана Мунтян, адвокат

По данным "Известий", трое подозреваемых в пытках заключенных были задержаны и дают показания. Источник издания заявил, что один из них написал явку с повинной и дал признательные показания в убийстве одного из заключенных.

Напомним, 5 октября сотрудники центрального аппарата российской Федеральной службы исполнения наказаний и Генеральной прокуратуры РФ выехали в Саратовскую область для проверки, поводом для которой послужили появившиеся в СМИ сообщений о пытках заключенных. 6 октября в интернете были опубликованы новые видео с кадрами издевательств.

По результатам проверок следователи возбудили семь уголовных дел по четырем эпизодам, которые произошли с января 2020-го года по май 2021-го года. Также были уволены начальник областной тюремной больницы, а также трое сотрудников регионального ведомства.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что казанский стрелок Ильназ Галявиев тщательно готовил нападение на гимназию.

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