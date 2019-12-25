В Саратове уволили начальника тюремной больницы после видео с пытками заключенных

Также директор ФСИН уволил троих сотрудников регионального ведомства.

В Саратовской области уволены начальник областной тюремной больницы, а также трое сотрудников регионального ведомства. Об этом информирует Федеральная служба исполнения наказаний.

Принято решение освободить от занимаемой должности и уволить по отрицательным мотивам из уголовно-исполнительной системы начальника ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Саратовской области полковника внутренней службы Павла Гаценко. из сообщения пресс-службы ФСИН

Также от своих должностей отстранены заместитель начальника по безопасности и оперативной работе полковник Сергей Салов, начальник оперативного отдела майор Антон Бочков и начальник отдела безопасности подполковник Сергей Мальцев.

Напомним, 5 октября сотрудники центрального аппарата российской Федеральной службы исполнения наказаний и Генеральной прокуратуры РФ выехали в Саратовскую область для проверки. Поводом для нее послужили появившиеся в интернете видео и публикации средств массовой информации о "противоправных действиях" в отношении неустановленного мужчины. В результате проверки было возбуждено три уголовных дела по статьям "Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору" и "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения".

Ранее правозащитники опубликовали новые эпизоды пыток в тюремной больнице в Саратовской области.

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