Бастрыкин: казанский стрелок Галявиев тщательно готовил нападение на гимназию

Ильназ Галявиев, который совершил вооруженное нападение на гимназию в Казани, тщательно спланировал преступление. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете"
По его словам, изучение гаджетов юноши, содержимого его персонального компьютера, а также сайтов, которыми пользовался Галявиев, позволило выяснить, что он долго готовился к нападению на школу.
Так, в совокупности с другими доказательствами получены сведения, подтверждающие тщательную подготовку фигуранта к совершению инкриминируемых деяний.
Александр Бастрыкин, глава СКР
Он подчеркнул, благодаря работе криминалистов в ходе обысков была также обнаружена картечь использованных Галявиевым патронов.
Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая совершил нападение на школу №175 в Казани. В результате трагедии погибли девять человек и 24 пострадали. Стрелку может грозить пожизненное заключение. В июле эксперты вынесли вердикт, что в момент совершения преступления Галявиев был невменяем. Суд отправил его под арест до 11 января 2022 года.
Ранее Следственный комитет возбудил два уголовных дела после стрельбы, устроенной учеником, в школе поселка Сарс Пермского края.
Фото: СК России
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