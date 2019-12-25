Бастрыкин: казанский стрелок Галявиев тщательно готовил нападение на гимназию

В этом следователям помогло убедиться изучение гаджетов злоумышленника.

Ильназ Галявиев, который совершил вооруженное нападение на гимназию в Казани, тщательно спланировал преступление. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете"

По его словам, изучение гаджетов юноши, содержимого его персонального компьютера, а также сайтов, которыми пользовался Галявиев, позволило выяснить, что он долго готовился к нападению на школу.

Так, в совокупности с другими доказательствами получены сведения, подтверждающие тщательную подготовку фигуранта к совершению инкриминируемых деяний. Александр Бастрыкин, глава СКР

Он подчеркнул, благодаря работе криминалистов в ходе обысков была также обнаружена картечь использованных Галявиевым патронов.

Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая совершил нападение на школу №175 в Казани. В результате трагедии погибли девять человек и 24 пострадали. Стрелку может грозить пожизненное заключение. В июле эксперты вынесли вердикт, что в момент совершения преступления Галявиев был невменяем. Суд отправил его под арест до 11 января 2022 года.

Ранее Следственный комитет возбудил два уголовных дела после стрельбы, устроенной учеником, в школе поселка Сарс Пермского края.

Фото: СК России