СК возбудил два уголовных дела после стрельбы в пермской школе

Проводится проверка по признакам покушения на убийство.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела после стрельбы, устроенной учеником, в школе поселка Сарс Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным ведомства, утром 18 октября учащийся шестого класса принес с собой в учебное заведение огнестрельное оружие, из которого в присутствии нескольких подростков произвел два выстрела в потолок и стеклопластиковую дверь. Осколками от разбитого стекла был ранен 11-летний школьник.

Подросток был задержан директором школы. В настоящее время правоохранители выясняют мотив его поступка, а также устанавливается место, где мальчик смог достать оружие. Помимо этого, исследуются вопросы качества охраны школы. В результате проверок будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц, которые допустили факт перемещения вооруженного школьника по территории учебного заведения.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проводится проверка по признакам покушения на убийство.

По данным Telegram-канала SHOT, ученик использовал отцовское ружье "Сайга", которое хранилось дома. Предполагаемым мотивом называется конфликт подростка с одной из учениц школы.

Ранее в Керчи открыли мемориал, посвященный памяти произошедшей три года назад трагедии в политехническом колледже.

Фото: СК России