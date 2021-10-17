В Керчи открыли мемориал в память о погибших в колледже

Памятник представляет собой бронзовую прострелянную тетрадь, установленную на гранитном постаменте.

В Керчи открыли мемориал, посвященный памяти произошедшей три года назад трагедии в политехническом колледже. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Памятник носит название "Жертвам трагедии в Керчи 17 октября 2018 года".

Композиция представляет собой бронзовую прострелянную тетрадь, установленную на гранитном постаменте, из которой вылетает стая жаворонков. Также на монументе указаны имена всех погибших при нападении на политехнический колледж. Общая высота памятника составляет около 6,5 метров.

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Напомним, 17 октября 2018 года студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами трагедии стали 21 человек, более 50 – были госпитализированы. Стрелок покончил с собой.

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Фото: ВК / Администрация города Керчи

Видео: Youtube/Kerch.FM