В Керчи открыли мемориал в память о погибших в колледже

В Керчи открыли мемориал, посвященный памяти произошедшей три года назад трагедии в политехническом колледже. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Памятник носит название "Жертвам трагедии в Керчи 17 октября 2018 года".
Композиция представляет собой бронзовую прострелянную тетрадь, установленную на гранитном постаменте, из которой вылетает стая жаворонков. Также на монументе указаны имена всех погибших при нападении на политехнический колледж. Общая высота памятника составляет около 6,5 метров.
Невозможно найти слова, способные утешить тех, кто потерял своих детей и родных.
Святослав Брусаков, глава администрации Керчи
Напомним, 17 октября 2018 года студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами трагедии стали 21 человек, более 50 – были госпитализированы. Стрелок покончил с собой.
Ранее в Петербурге приступили к реставрации Медного всадника.
Фото: ВК / Администрация города Керчи
Видео: Youtube/Kerch.FM
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133
Заранее большое человеческое спасибо.