В Петербурге приступили к реставрации Медного всадника

Работы планируют завершить до конца этого года.

В Петербурге началась реставрация памятника императору Петру I. Медного всадника уже начали окутывать строительными лесами.

Специалисты приведут в порядок не только бронзовую скульптуру, но и Гром-камень. Работы планируют завершить до конца этого года. Производство работ разрешено по 7 мая 2022 года. Реставрацией будет заниматься ООО "Реставрационная мастерская "Наследие".

Изначально работы должны были начаться ещё в середине июля. Однако сроки перенесли из-за Дня Военного-Морского флота. Позже стало известно, что реставрация начнется в августе, но сроки вновь перенесли.

Памятник Петру I скульптора Этьена Фальконе открыли в 1782 году. Последняя масштабная реставрация Медного всадника проводилась в 1976 году.

Ранее мы писали, что фасад дома Бутурлиной могут начать реставрировать уже в следующем году.

Фото: pixabay