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Медный всадник будет на три месяца закрыт на реставрацию
Сегодня, 16:11
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Медный всадник будет на три месяца закрыт на реставрацию

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Работы должны была начаться ещё на прошлой неделе, но были перенесены из-за празднования Дня ВМФ.

Медный всадник отправится на реставрацию. Памятник приведут в порядок в течение трёх месяцев. Об этом сообщило ТАСС.

Работы затронут как сам памятник, так и постамент, гром-камень. Это первая масштабная реставрация за последние несколько десятков лет. КГИОП уже выдал необходимые разрешения на реставрацию. Работы должны была начаться ещё на прошлой неделе, но были перенесены из-за празднования Дня ВМФ. Работы должны быть окончены уже в конце октября.

Памятник скульптора Этьена Фальконе Петру I открыли в 1782 году.

Ранее у Витебского вокзала подсветили памятник воинам Первой мировой войны.

Фото: pixabay

Теги: медный всадник, памятник, реставрация
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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