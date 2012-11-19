Медный всадник будет на три месяца закрыт на реставрацию

Медный всадник отправится на реставрацию. Памятник приведут в порядок в течение трёх месяцев. Об этом сообщило ТАСС.
Работы затронут как сам памятник, так и постамент, гром-камень. Это первая масштабная реставрация за последние несколько десятков лет. КГИОП уже выдал необходимые разрешения на реставрацию. Работы должны была начаться ещё на прошлой неделе, но были перенесены из-за празднования Дня ВМФ. Работы должны быть окончены уже в конце октября.
Памятник скульптора Этьена Фальконе Петру I открыли в 1782 году.
Ранее у Витебского вокзала подсветили памятник воинам Первой мировой войны.
Фото: pixabay
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