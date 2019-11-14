Памятник воинам Первой мировой войны у Витебского вокзал подсветили

Скульптурная композиция появилась около вокзала 7 лет назад.

Памятник "Русской гвардии Великой войны" на Загородном проспекте, 52 получил подсветку в 107-ю годовщину начала Первой мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

Скульптурная композиция на гранитном постаменте перед фасадом Витебского вокзала была установлена в 2014-м году. Памятник изображает войнов, которые сидят в проеме железнодорожного вагон. Поезд отправляет на фронт. В годы Первой мировой войны воинские эшелоны уходили на фронт именно в Витебского вокзала.



Для подсветки применили несколько прожекторов.



Ранее в честь Дня семьи, любви и верности подсветку получили два памятника.

Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"