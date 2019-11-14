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Памятник воинам Первой мировой войны у Витебского вокзал подсветили
Сегодня, 10:47
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Памятник воинам Первой мировой войны у Витебского вокзал подсветили

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Скульптурная композиция появилась около вокзала 7 лет назад.

Памятник "Русской гвардии Великой войны" на Загородном проспекте, 52 получил подсветку в 107-ю годовщину начала Первой мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

Скульптурная композиция на гранитном постаменте перед фасадом Витебского вокзала была установлена в 2014-м году. Памятник изображает войнов, которые сидят в проеме железнодорожного вагон. Поезд отправляет на фронт. В годы Первой мировой войны воинские эшелоны уходили на фронт именно в Витебского вокзала. 

Для подсветки применили несколько прожекторов. 

Ранее в честь Дня семьи, любви и верности подсветку получили два памятника. 

Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"

Теги: витебский вокзал, памятник, первая мировая война, подсветка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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