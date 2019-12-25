В Петербурге двум памятникам подарили подсветку в честь Дня семьи, любви и верности

Дополнительными прожекторами подсветили памятник Николаю II и Александре Фёдоровне на набережной Обводного канала.

В честь Дня семьи, любви и верности, 8 июля подсветку получили сразу несколько скульптур в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

Подсветка появилась у стелы Счастливой семьи в сквере на улице Верности. Сквер находится недалеко от станции метро "Академическая". Скульптура представлена в виде аистов в гнезде.

Дополнительными прожекторами подсветили памятник Николаю II и Александре Фёдоровне на набережной Обводного канала. Монумент отображает момент их бракосочетания.

Ранее ко Дню собак памятникам дворняжке и таксе подарили подсветку.

Фото: ВКонтакте / СПб ГБУ "Ленсвет"