В Петербурге двум памятникам подарили подсветку в честь Дня семьи, любви и верности

В честь Дня семьи, любви и верности, 8 июля подсветку получили сразу несколько скульптур в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".
Подсветка появилась у стелы Счастливой семьи в сквере на улице Верности. Сквер находится недалеко от станции метро "Академическая". Скульптура представлена в виде аистов в гнезде.
Дополнительными прожекторами подсветили памятник Николаю II и Александре Фёдоровне на набережной Обводного канала. Монумент отображает момент их бракосочетания.
Ранее ко Дню собак памятникам дворняжке и таксе подарили подсветку.
Фото: ВКонтакте / СПб ГБУ "Ленсвет"
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