  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге двум памятникам подарили подсветку в честь Дня семьи, любви и верности
Сегодня, 15:57
141
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге двум памятникам подарили подсветку в честь Дня семьи, любви и верности

0 0

Дополнительными прожекторами подсветили памятник Николаю II и Александре Фёдоровне на набережной Обводного канала.

В честь Дня семьи, любви и верности, 8 июля подсветку получили сразу несколько скульптур в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

Подсветка появилась у стелы Счастливой семьи в сквере на улице Верности. Сквер находится недалеко от станции метро "Академическая". Скульптура представлена в виде аистов в гнезде.

Дополнительными прожекторами подсветили памятник Николаю II и Александре Фёдоровне на набережной Обводного канала. Монумент отображает момент их бракосочетания.

Ранее ко Дню собак памятникам дворняжке и таксе подарили подсветку.

Фото: ВКонтакте / СПб ГБУ "Ленсвет"

Теги: день семьи любви и верности, ленсвет
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
устинов дима
Сегодня 16:51

Мужики курс который миллионам мужчин по всему миру помог добиться успеха и стать хозяином своей жизни теперь на русском. Уверяю вас это реально работает и я платил почти 1000$, а теперь почти бесплатно. Не упусти шанс стать успешным, вот курс ----- https://clk.one/MzW5

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии