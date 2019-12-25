Ко Дню собак памятникам дворняжке и таксе подарили подсветку

Освещение получили скульптуры на Пионерской площади и в Зеленогорске.

Во Всемирный день собак в Петербурге появилась подсветка у двух скульптур: трех дворняжек и таксы. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГБУ "Ленсвет".

Освещение включили у композиции на Пионерской площади - возле Театра юных зрителей. Здесь еще в 2003 году появился памятник трем щенкам.

Скульптура таксы в Зеленогорске этой ночью тоже "засветилась". Бронзовое произведение создал в 2002 году Арсен Аветисян.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге собака сиба-ину стала звездой интернета. Сегодня Микки выполняет более 100 трюков. Светлана Блум, поведала, что начала заниматься с щенком 10-15 минут в день. И смогла достичь такого результата.

Фото: пресс-служба "Ленсвет"