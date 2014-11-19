В Петербурге собака сиба-ину стала звездой интернета

Сейчас у собаки Микки 11 тысяч подписчиков в Instagram, и почти 130 тысяч — в Tik Tok.

Рыжая собака Микки породы сиба-ину обрела популярность в социальных сетях, благодаря своим трюкам. Об этом сообщила хозяйка Светлана Блум в субботу, 1 мая, телеканалу "Санкт-Петербург".

Светлана Блум, рассказала, что завела питомца случайно. Тогда 2,5 года назад она планировала взять пса породы бигль. Однако сиба-ину очаровала будущую хозяйку.

На сегодняшний день собака Микки выполняет более 100 трюков. Светлана Блум, поведала, что начала заниматься с щенком 10-15 минут в день. И смогла достичь такого результата.

Сначала девушка выкладывала фотографии пса в сеть, а потом решила завести аккаунт, где рассказывала о любимых игрушках питомца. Сейчас у Микки 11 тысяч подписчиков в Instagram, и почти 130 тысяч — в Tik Tok.

Сиба-ину — порода охотничьих собак, выведенная на японском острове Хонсю, самая мелкая из шести пород исконно японского происхождения. В 1936 году объявлена национальным достоянием Японии, где основное поголовье этих собак находится в деревнях. Знаменитый пес Хатико из фильма "Хатико: Самый верный друг" реж. Лассе Халльстрем был именно этой породы.

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Фото: pixabay