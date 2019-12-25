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В квартирах петербуржцев предлагают ограничить количество собак и кошек
Сегодня, 8:14
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nastya960

В квартирах петербуржцев предлагают ограничить количество собак и кошек

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Как рассказал Денис Четырбок, такая идея возникла после жалоб петербуржцев.

Депутаты ЗакСа Петербурга разрабатывают закон, который позволит региональным властям определять, сколько кошек или собак россияне смогут заводить в своих квартирах. Как сообщила "Парламентская газета", когда документ будет готов, его отправят в Госдуму на рассмотрение.

Как рассказал Денис Четырбок, такая идея возникла после жалоб петербуржцев. Они рассказывали, что у соседей были настоящие питомники для животных. Один владелец жилплощади на своих 55 квадратных метрах развел 62 собаки породы хаски.

Нужно исключить возможность функционирования питомников в жилых домах.

Денис Четырбок

Парламентарии пока не определились, сколько животных стоит разрешить заводить в квартирах.

В апреле на Парнасе бойцовская собака загрызла йоркширского терьера.

Фото: pixabay

Теги: денис четырбок, животные, закс
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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