На Парнасе бойцовская собака загрызла йоркширского терьера

Женщина с бойцовой собакой скрылась с места преступления.

Вчера вечером, 16 апреля, на Парнасе в алкомаркете бойцовая собака загрызла йоркширского терьера. Об этом рассказали очевидцы в группе "Парнас Сити|Форум|Северная Долина и ЖК Парнаса".

По словам свидетелей, в магазин зашла хозяйка пса, который был без намордника. Бойцовская собака напала на терьера бесшумно, "вцепилась в шею мертвой хваткой". Йоркширский терьер умер.

Женщина с бойцовской собакой скрылась с места преступления, а прибывшие на место сотрудники ЧОПа, сослались на то, что это дело полиции. Автор поста отмечает, что рядом находившиеся собаки были также без намордников. Его шокирует такое отношение к людей к окружающим.

Ранее Piter.tv писал, что в Колпино спасатели вызволили из воды тонувшую хаски.

Фото: Piter.tv