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В Колпино спасатели вызволили из воды тонувшую хаски
Сегодня, 15:39
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kraratau27

В Колпино спасатели вызволили из воды тонувшую хаски

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После купания в ледяном водоеме собака больше не отходит от своих хозяев.

В субботу, 3 апреля, в Колпино спасли провалившуюся под лед хаски. Собака по кличке Аляска решила сбежать от своих хозяев и вышла на лед Ижорского пруда. Веселая прогулка не была долгой: через пару шагов животное оказалось в воде, самостоятельно выбраться не получалось. 

На помощь приехали спасатели. Катер на воздушной подушке подплыл к собаке и принял ее на борт. Аляску вернули хозяйке.

Ранее на Piter.tv сообщили, что житель Ленобласти погиб, провалившись под лед реки Вуокса.

Фото: pixabay

 

Теги: колпино, спасение животных
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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