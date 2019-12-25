В Колпино спасатели вызволили из воды тонувшую хаски

После купания в ледяном водоеме собака больше не отходит от своих хозяев.

В субботу, 3 апреля, в Колпино спасли провалившуюся под лед хаски. Собака по кличке Аляска решила сбежать от своих хозяев и вышла на лед Ижорского пруда. Веселая прогулка не была долгой: через пару шагов животное оказалось в воде, самостоятельно выбраться не получалось.

На помощь приехали спасатели. Катер на воздушной подушке подплыл к собаке и принял ее на борт. Аляску вернули хозяйке.

Ранее на Piter.tv сообщили, что житель Ленобласти погиб, провалившись под лед реки Вуокса.

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