Житель Ленобласти погиб, провалившись под лед реки Вуокса

Мужчина не смог выбраться из "водной ловушки".

В четверг, 1 апреля, неподалеку от поселка Горы Приозерского района произошел несчастный случай. Отчаянный любитель опасных прогулок провалился под лед реки Вуокса. Об этом сообщила пресс-служба аварийно-спасательной службы ЛО.

Мужчина не смог самостоятельно выбраться из "водной ловушки". В результате случившегося он погиб.

Спасатели извлекли тело погибшего из воды и доставили на берег. Труп передали сотрудникам полиции.

Ранее мы писали, что пожилой рыбак погиб, провалившись под лед Ладожского озера.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО