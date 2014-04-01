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Житель Ленобласти погиб, провалившись под лед реки Вуокса
Сегодня, 10:02
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Alena_Zinovieva

Житель Ленобласти погиб, провалившись под лед реки Вуокса

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Мужчина не смог выбраться из "водной ловушки".

В четверг, 1 апреля, неподалеку от поселка Горы Приозерского района произошел несчастный случай. Отчаянный любитель опасных прогулок провалился под лед реки Вуокса. Об этом сообщила пресс-служба аварийно-спасательной службы ЛО.

Мужчина не смог самостоятельно выбраться из "водной ловушки". В результате случившегося он погиб.

Спасатели извлекли тело погибшего из воды и доставили на берег. Труп передали сотрудникам полиции.

Ранее мы писали, что пожилой рыбак погиб, провалившись под лед Ладожского озера.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: провалился под лед, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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