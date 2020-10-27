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Пожилой рыбак погиб, провалившись под лед Ладожского озера
Сегодня, 11:09
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Alena_Zinovieva

Пожилой рыбак погиб, провалившись под лед Ладожского озера

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Мужчину искали два дня.

В Кировском районе Ленобласти устанавливают обстоятельства гибели пенсионера на рыбалке. Его тело извлекли из Ладожского озера во время поисково-спасательных работ. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

60-летний мужчина уехал на рыбалку 30 марта, с тех пор он перестал выходить на связь. В полицию обратился зять, заявив, что свёкр уехал на рыбалку к Ладожскому озеру в деревню Кобона. Лодки у него при себе не было.

Машину, на которой уехал пенсионер, нашли на парковке в указанном поселке. В ходе спасательных работ была обнаружена широкая трещина на льду. Позже водолазы извлекли тело пропавшего мужчины и передали его сотрудникам полиции.

Ранее мы писали, что в Новой Ладоге мужчина прыгнул в ледяную воду, чтобы спасти тонущую собаку.

Фото: pixabay.com

Теги: провалился под лед, рыбалка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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