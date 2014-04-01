В Новой Ладоге мужчина прыгнул в ледяную воду, чтобы спасти тонущую собаку

Спасательную операцию сняли на видео очевидцы.

Во вторник, 30 марта, в городе Новая Ладога в Волховском районе Ленобласти отважный мужчина спас собаку, которая тонула в ледяной воде. Очевидцы сняли на видео спасательную операцию.

Чтобы спасти собаку, барахтающуюся в воде, мужчине пришлось раздеться до трусов. Храбрец снял с себя одежду и осторожно пополз по тонкому льду. Сначала он пытался протянуть собаке доску. Испуганное животное отказалось реагировать на спасительную соломинку. Тогда мужчина проверил палкой глубину и прыгнул в воду.

"В Новой Ладоге песель угодил в ледяные воды канала, и не мог самостоятельно выбраться на твердую поверхность. К счастью, это увидел проходивший мимо мужчина, который не задумываясь спас собакена", - рассказали очевидцы.

Мужчина вместе с животным смогли успешно выбраться на берег. Никто из них не пострадал.

Ранее сотрудники МЧС спасли девушку, которая пыталась спрыгнуть с моста на Обводном канале.

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