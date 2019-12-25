Сотрудники МЧС спасли девушку, которая пыталась спрыгнуть с моста на Обводном канале

В ночь на 11 марта сотрудники МЧС спасли 20-летнюю девушку, которая пыталась спрыгнуть с моста на Обводном канале. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Спасатели получили вызов около полуночи. Прибыв на место происшествия, они обнаружили за ограждением девушку. Она находилась в неадекватном состоянии.
Сотрудники МЧС достали девушку и провели с ней беседу. После ее передали врачам скорой помощи. Документов при себе у нее не было.
Ранее в Кингисеппском районе полицейский спас двоих из горящей квартиры.
Фото: Википедия
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