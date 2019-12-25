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Сотрудники МЧС спасли девушку, которая пыталась спрыгнуть с моста на Обводном канале
Сегодня, 9:14
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Alena_Zinovieva

Сотрудники МЧС спасли девушку, которая пыталась спрыгнуть с моста на Обводном канале

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Девушка находилась в неадекватном состоянии.

В ночь на 11 марта сотрудники МЧС спасли 20-летнюю девушку, которая пыталась спрыгнуть с моста на Обводном канале. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Спасатели получили вызов около полуночи. Прибыв на место происшествия, они обнаружили за ограждением девушку. Она находилась в неадекватном состоянии.

Сотрудники МЧС достали девушку и провели с ней беседу. После ее передали врачам скорой помощи. Документов при себе у нее не было.

Ранее в Кингисеппском районе полицейский спас двоих из горящей квартиры.

Фото: Википедия

Теги: мчс, спасение человека
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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