Сотрудники МЧС спасли девушку, которая пыталась спрыгнуть с моста на Обводном канале

Девушка находилась в неадекватном состоянии.

В ночь на 11 марта сотрудники МЧС спасли 20-летнюю девушку, которая пыталась спрыгнуть с моста на Обводном канале. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Спасатели получили вызов около полуночи. Прибыв на место происшествия, они обнаружили за ограждением девушку. Она находилась в неадекватном состоянии.

Сотрудники МЧС достали девушку и провели с ней беседу. После ее передали врачам скорой помощи. Документов при себе у нее не было.

Ранее в Кингисеппском районе полицейский спас двоих из горящей квартиры.

Фото: Википедия