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Еще 14 осужденных заявили о пытках в тюремной больнице Саратова
Сегодня, 9:56
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Еще 14 осужденных заявили о пытках в тюремной больнице Саратова

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На данный момент по четырем эпизодам возбуждено семь уголовных дел.

О пытках в саратовской тюремной больнице ОТБ-1 заявили еще 14 осужденных. Об этом в беседе с изданием "Известия" сообщила адвокат Снежана Мунтян.

По ее словам, большинство заявителей уже освободились из-под стражи, поэтому не боятся рассказывать о случившемся.

Сейчас у меня в производстве заявления четырнадцати человек – я жду подходящего момента, чтобы подать заявления в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела. И это только те люди, которые решились сообщить о преступлениях против них.

Снежана Мунтян, адвокат

Напомним, 5 октября сотрудники центрального аппарата российской Федеральной службы исполнения наказаний и Генеральной прокуратуры РФ выехали в Саратовскую область для проверки, поводом для которой послужили появившиеся в СМИ сообщений о пытках заключенных. 6 октября в интернете были опубликованы новые видео с кадрами издевательств. 

По результатам проверок следователи возбудили семь уголовных дел по четырем эпизодам, которые произошли с января 2020-го года по май 2021-го года. Потерпевшими стали четыре осужденных. Также в Саратовской области были уволены начальник областной тюремной больницы, а также трое сотрудников регионального ведомства.

Ранее в Нижегородской области был раскрыт наркоторговец оптовыми партиями.

Фото: СК России

Теги: отб-1, пытки заключенных, саратовская область, снежана мунтян, тюремная больница
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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