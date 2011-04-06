Еще 14 осужденных заявили о пытках в тюремной больнице Саратова

На данный момент по четырем эпизодам возбуждено семь уголовных дел.

О пытках в саратовской тюремной больнице ОТБ-1 заявили еще 14 осужденных. Об этом в беседе с изданием "Известия" сообщила адвокат Снежана Мунтян.

По ее словам, большинство заявителей уже освободились из-под стражи, поэтому не боятся рассказывать о случившемся.

Сейчас у меня в производстве заявления четырнадцати человек – я жду подходящего момента, чтобы подать заявления в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела. И это только те люди, которые решились сообщить о преступлениях против них. Снежана Мунтян, адвокат

Напомним, 5 октября сотрудники центрального аппарата российской Федеральной службы исполнения наказаний и Генеральной прокуратуры РФ выехали в Саратовскую область для проверки, поводом для которой послужили появившиеся в СМИ сообщений о пытках заключенных. 6 октября в интернете были опубликованы новые видео с кадрами издевательств.

По результатам проверок следователи возбудили семь уголовных дел по четырем эпизодам, которые произошли с января 2020-го года по май 2021-го года. Потерпевшими стали четыре осужденных. Также в Саратовской области были уволены начальник областной тюремной больницы, а также трое сотрудников регионального ведомства.

Ранее в Нижегородской области был раскрыт наркоторговец оптовыми партиями.

Фото: СК России