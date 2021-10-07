В Нижегородской области раскрыт наркоторговец оптовыми партиями

Местный житель перевозил запрещенные вещества в машине.

В Нижегородской области задержан подозреваемый в попытке сбыта оптовой партии наркотиков. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что 30-летний местный житель пойман оперативниками около дома по улице Заслонова Автозаводского района центра региона. В транспортном средстве представители закона выявили 1776 свертков в изоленте разных цветов и 1 полимерный пакет, в котором находилось неизвестное вещество. По результатам экспертизы установлено, что мужчина перевозил мефедрон.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункта "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ. По месту жительства злоумышленника полиция обнаружила еще четыре пакета с запрещенными веществами, электронные весы, банковскую карту и упаковочный материал, а также мерные ложку и стакан. В настоящее время фигурант расследования помещен под стражу. Мужчина признал вину в полном объеме. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России