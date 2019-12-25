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МВД утвердило изменения в правила выезда детей за границу
Сегодня, 8:13
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МВД утвердило изменения в правила выезда детей за границу

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Поправки затронули нормы, по которым можно запретить ребенку покидать территорию страны.

Министерство внутренних дел России утвердило новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Согласно приказу, теперь родители смогут указывать конкретный перечень государств, в которые они запрещают выезд своему ребенку. Кроме того, позволяется уточнять, запрещается выезд полностью или же ограничивается сроками.

В предыдущем регламенте заявители могли указывать только о разрешении ребенку покидать территорию РФ. 

Для отмены своего запрета родители должны подать заявление в территориальный орган МВД или в другую инстанцию, куда было адресовано предыдущее заявление.

Ранее российский президент Владимир Путин призвал поддерживать сельские школы.

Фото: pixabay.com

Теги: выезд ребенка за границу, мвд россии, правила выезда
Категории: Новости России, Лента новостей,

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