МВД утвердило изменения в правила выезда детей за границу

Поправки затронули нормы, по которым можно запретить ребенку покидать территорию страны.

Министерство внутренних дел России утвердило новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно приказу, теперь родители смогут указывать конкретный перечень государств, в которые они запрещают выезд своему ребенку. Кроме того, позволяется уточнять, запрещается выезд полностью или же ограничивается сроками.

В предыдущем регламенте заявители могли указывать только о разрешении ребенку покидать территорию РФ.

Для отмены своего запрета родители должны подать заявление в территориальный орган МВД или в другую инстанцию, куда было адресовано предыдущее заявление.

Ранее российский президент Владимир Путин призвал поддерживать сельские школы.

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