Глава РФ рассказал о задачах, стоящих перед государством в сфере образования детей.

Российский президент Владимир Путин призвал поддерживать сельские школы. Такое заявление глава государства сделал на видеоконференции с финалистами национального конкурса "Учитель года". Политик призвал чиновников поддерживать малокомплектные образовательные учреждения, а также их доступность для населения.

На селе сохраняется глубинная корневая культура наших народов. Мы будем делать все, чтобы школа развивалась и была полноценной. Наша страна большая, территория огромная – самая большая. И государству надо за это заплатить, потому что мы не можем все население страны сосредоточить в нескольких мегаполисах. Владимир Путин, президент РФ

По мнению лидера страны, правительству следует платить за малокомплектность школ, а также по возможности укрупнять и давать полноценное образование детям. Немаловажными задачами Путин считает развитие инфраструктуры, обеспеченность транспортом и автобусами школьников.

Путин назвал истерикой и неразберихой ситуацию на энергорынках Европы.

Фото: Kremlin.ru